تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. باريس سان جيرمان مباشرة بث مباشر باريس سان جيرمان وليون HD ماتش باريس سان جيرمان مباشر HD

باريس سان جيرمان مباشر باريس سان جيرمان مباشرة بث مباشر باريس سان جيرمان وليون HD ماتش باريس سان جيرمان مباشر ويستضيف اليوم ملعب الأضواء مباراة قوية ومثيرة بين نادي باريس سان جيرمان وفريق أولمبيك ليون في ختام مواجهات الإسبوع العشرون من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى "ليج 1" المباراة تعد سهلة نسبياً بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يلعب خارج دياره ضد فريق أولمبيك ليون الذي يعاني من اضطرابات عدة في صفوف الفريق.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لباريس سان جيرمان في عام 2022 لذلك يسعي العملاق الفرنسي إلى بداية العام الجديد بنتيجة إيجابية خاصة بعدما اختتم العام الماضي بالتعادل الإيجابي غير معتاد أمام نادي لوريان بهدف لكل فريق وذلك في مواجهة شهدت طرد المدافع المخضرم سيرجيو راموس بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.

أما فريق أولمبيك ليون الذي يمر بظروف سيئة للغاية على صعيد الدوري الفرنسي، حيث يعود أخر إنتصار لفريق ليون إلى شهر نوفمبر عام 2021، وشهدت الثلاث مواجهات الأخيرة بالدوري المحلي تعادلات على مختلف الأصعدة حيث إنتهى لقائه الأخير أمام ميتز بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

باريس سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي بـ46 نقطة بفارق 13 نقطة عن فريق نيس أقرب الملاحقين، وحصد العملاق الفرنسي رصيده من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في أربعة مناسبات، بينما اختتم نادي أولمبيك ليون الجولة الماضية وهو يمتلك في قبعته 24 نقطة احتل بهم المركز الثالث عشر بجدول ترتيب ليج.