تراند اليوم : اثيوبيا مباشر .. بث مباشر اثيوبيا والراس الاخضر مشاهدة مباراة اثيوبيا مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة اثيوبيا والراس الاخضر HD

اثيوبيا مباشر بث مباشر اثيوبيا بث مباشر اثيوبيا والراس الاخضر مباراة اثيوبيا مباشر بث مباشر مباراة اثيوبيا والراس الاخضر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه أثيوبيا ضد الرأس الأخضر ethiopia vs cape verde اليوم الاحد في كأس الأمم الأفريقية ، في ثاني لقاءات المجموعه الاول في بدايه كاس الامم الافريقيه من المقرر اليوم ان يلتقي منتخب أثيوبيا صاحب اللقب وحيد في كاس الامم في بدايه مشوراه في هذه النسخه مع منتخب الرأس الأخضر في ثالث مشاركه له في كاس الامم مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات من النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه أثيوبيا والرأس الأخضر الليله علي ارضيه ملعب باول بيا ستاديوم في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

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منتخب أثيوبيا يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات اليوم الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب أثيوبيا كان قد تمكن من بلوغ النسخه الحاليه من كاس الامم بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات والتي كانت المجموعه الحاديه عشر وتاهل المنتخب بعد ان جمع 9 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر المنتخب ثلاث مباريات ايضا ، منتخب أثيوبيا قبل بدايه مشوراه في كاس الامم كان قد خاض مباراه وديه مع منتخب السودان وقد حقق منتخب أثيوبيا الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.

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وعلي الجانب الاخر منتخب الرأس الأخضر فهو الطرف الثاني مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب الرأس الأخضر هو الاخر كان قد ضمن وجوده في هذه النسخه من كاس الامم بعد ان نجح في احتل المركز الثاني في المجموعه السادسه من التصفيات وذلك برصيد 10 نقاط جمعهم المنتخب بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في اربع مباريات ، منتخب هو الاخر الليله وهو يريد تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في النسخه الحاليا من الكان وتكرار انجاز 2013 والوصول الي الدور ربع النهائي.