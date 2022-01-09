تراند اليوم : ادخال شفرة قناة programme national .. طريقة و كيفية فتح شفرة قناة programme national شفرة بيس قناة الجزائرية الارضية

طريقة ادخال شفرة قناة programme national كيفية فتح شفرة قناة programme national ادخال شفرة قناة programme national شفرة بيس قناة الجزائرية الارضية بعد تنزيل تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية على جهاز الرسيفر، سيتم عرض رسالة تبلغكم بأن القناة مشفرة، وأنه يجب إدخال رقم الشفرة الخاصة بتلقناة، أما عن رقم شفرة biss للجزائرية الأرضية فهو: 1100000000000000.

محمد يوسف

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