تراند اليوم : ادخال شفرة قناة programme national .. طريقة و كيفية فتح شفرة قناة programme national شفرة بيس قناة الجزائرية الارضية

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طريقة ادخال شفرة قناة programme national كيفية فتح شفرة قناة programme national ادخال شفرة قناة programme national شفرة بيس قناة الجزائرية الارضية بعد تنزيل تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية على جهاز الرسيفر، سيتم عرض رسالة تبلغكم بأن القناة مشفرة، وأنه يجب إدخال رقم الشفرة الخاصة بتلقناة، أما عن رقم شفرة biss للجزائرية الأرضية فهو: 1100000000000000.
طريقة تشغيل الجزائرية الأرضية
- طريقة تشغيل القناة الجزائرية الأرضية ليست موحدة بسبب تباين أنظمة تشغيل أجهزة الاستقبال إلا أنها متقاربة إلى حد كبير.
- كل ما عليك هو البحث في جهاز التحكم والضغط على زر «f1» به أو «ttx/cc» والضغط على زر «0» ثلاث مرات.
- ستفتح لك نافذة جديدة بها مكان للكتابة ضع فيه شفرة BISS من خلال جهاز التحكم ثم اضغط على تأكيد وستعمل مباشرة.