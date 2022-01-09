تراند اليوم : مجموعة الجزائر في كاس افريقيا 2022 ... مباراة الجزائر اليوم مباشر

مجموعة الجزائر في كاس افريقيا 2022 مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن مباراة الجزائر اليوم مباشر مجموعة الجزائر في كاس افريقيا بعد عمل القرعة لمنتخب الجزائر، أوقعتها بمجموعة متوسطة المستوي، اذ يتواجد معه، منتخب زيمبابوي وبوتسوانا وكذلك زامبيا.

هذا ونشير بلعبها للجولتين الأولي من المجموعة، بحيث أنه تم التمكن لها من تحقيقها للعلامة الكاملة المعتبرة/ سته نقاط من سته متاحين، ومن ثم تم توقف النشاط نظرا لانتشار وتفشي فايروس كورونا المستجد في كافة أنحاء دول العالم.

واخيرا، رجعت اقامة المباريات الدولية الرسمية في القارة السمراء، مستكملين لكتيبة ( جمال بلماضي)؛ المسيرة المختصة بها عندما التقت بزيمبابوي بالذهاب والاياب في التوقف الدولي بشهر نوفمبر، اذ ونشير بانه قد فاز بالذهاب، وتم التعادل ايابا، وضمن الجزائر التواجد في كأس أمم إفريقيا 2021.

أهم القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية، حيث أنها تقوم بالعرض والبث للتصفيات لكأس أمم افريقيا في منطقة الشمال لدولة افريقيا، فبامكانكم المتابعة لتلك المباريات من خلال الشاشات المختصة بها.

كما أنه يتم تناقل تلك المباريات لمنتخب الجزائر، من خلال، شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية، اذ يتم العرض لتلك التصفيات من المباريات المختصة بكأس أمم أفريقيا بمنطقة الشمال من الدول الافريقية، من الممكن المتابعة لها عبر شاشاتها أيضا.

وننوه أيضا الي أنه بالامكان المتابعة للبث المباشر لتلك المباريات عبر موقع جول ومتابعته من قبل البدء لها بما يقارب النصف ساعه.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

سنتعرف خلال الطرح الاتي علي أهم مجموعات كأس الأمم الأفريقية متناويلينها بالشكل التسلسلي الأتي أدناه بالشاكلة الاتية: