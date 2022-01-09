تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. ماتش الكاميرون مباشر مباراة الكاميرون بث مباشر beinmatch كورة جول بث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

يستقبل المنتخب الكاميروني ضيفه منتخب بوركينافاسو في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 33، والتي تستضيفها دولة الكاميرون بطلة النسخة قبل الماضية من البطولة، يسعى المنتخب الكاميروني لتحقيق الفوز في افتتاح مبارياته نحو استعادة اللقب، في حين يأمل منتخب بوركينا فاسو لتحقيق الفوز في مواجهة صعبة أمام المنتخب الكاميروني.

مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر اليوم يلا شوت

ويتواجد بالمجموعة الأولى منتخبات ( الكاميرون ، بوركينا فاسو ، إثيوبيا ، الرأس الأخضر )، مجموعة قوية ستشهد منافسة قوية على الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة مباشر إلى دور الستة عشر، بالإضافة إلى احتمالية إختيار صاحب المركز الثالث.

مباراة الكاميرون اليوم

في خطوة تشجيع للاعبي المنتخب الكاميروني، حضر أسطورة المنتخب الكاميروني ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل ايتو لتدريبات المنتخب قبل مواجهة اليوم لدفع معنويات الفريق وتحفيزهم لبداية قوية في البطولة.

بث مباشر مباراة الكاميرون الآن

مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر، تقام اليوم الأحد 2022-01-09، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية

6:00 مساءاً بتوقيت مصر

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان

7:00 مساءاً بتوقيت العراق

6:00 مساءاً بتوقيت السودان

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

يلا شوت الكاميرون بث مباشر

تذاع مباراة الكاميرون في بث مباشر عبر عدة مواقع منها يلا شوت yalla shoot، وموقع يلا كورة Yalla Kora، بالإضافة نقلها عبر شاشات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، والتي أعلنت عن تخصيص قناة بي ان ماكس 1,2 لنقل البث المباشر للمباراة بجودة عالية، كما عينت إدارة القناة المعلق نوفل باشي معلقاً على مباراة الكاميرون.

تردد قناة بي ان ماكس 1 على نايل سات بث مباشر

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة bein max 2 الناقلة لمباراة الكاميرون

القمر: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

قدمنا لكم تفاصيل تغطية مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بالفريقين حتى انطلاق صافرة البداية.

تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة ضد بوركينا فاسو

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

وخط الدفاع: مايكل نجادو نجادجي – نوهو تولو – هارولد موكودي – كولينز فاي

في خط الوسط: أندريه زامبو أنجيسا – صامويل إيفس أوم جويت – مارتين هونجلا

وخط الهجوم: نيكولا مومي نجامالو – فينسنت أبوبكر – كارل توكو إيكامبي.

تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الكاميرون

في حراسة المرمى: كواكو هيرفي كوفي

وخط الدفاع: ستيف ياجو – إيسوفو دايو – إدموند فيصل تابسوبا – عيسى كابوري.

في خط الوسط: بلاتي توريه – جوستافو سانجاري.

وخط الوسط الهجومي: آداما جيرا – سيريل بايالا – بيرتراند تراوري.

خط الهجوم: محمد كوناتي.