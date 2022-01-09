تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة اليوم كأس امم افريقيا

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تقام مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو فى تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة ،7:00 بتوقيت مكة المكرمة ،وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max للمشتركين فى الشبكة أما باقى القنوات تجدونها بالجدول التالى.

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو فى كأس الأمم الأفريقية

المباراة الكاميرون vs بوركينا فاسو البطولة كأس الأمم الأفريقية الجولة الاولى القنوات الناقلة beIN Sports HD 2 Max رؤوف خليف

beIN Sports HD 1 Max رؤوف خليف

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

beIN Sports FR HD 1

ESPN 2 Nederland HD

Sportdigital

V Sport Jalkapallo HD Fin

Sky Sports Premier League UK المعلقين رؤوف خليف موعد المباراة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة 7:00 مساء بتوقيت مكة

تجدر الاشاراة انه ستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، بين التاسع من يناير/كانون ثان والسادس من فبراير/شباط المقبل، وسط إصابة عشرات اللاعبين بفيروس كورونا ،وتشديد الاجرائات الاترازية فى دولة الكاميرون.

هذه البطولة كانت فى مهب الرياح ،حيث شهدت الفترة الماضية جدلاً حول إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها، حيث تردد تأجيل البطولة أو نقلها لقطر قبل أن يعلن باتريس موتسيبي إقامة البطولة في موعدها خلال زيارته للكاميرون مؤخرًا.