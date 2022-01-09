تراند اليوم : مباشر الكاميرون .. بث مباشر الكاميرون بث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو مباراة الكاميرون كوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون الان

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وتنطلق مسابقة كاس افريقيا 2021 اليوم 9 يناير وتستمر حتي السادس من شهر فبراير القادم، وتنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من كاس افريقيا 2021، والتي تقام بالكاميرون.

مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كاس افريقيا 2021

يتنافس منتخبات المجموعة الاولي في كأس الامم الافريقية والتي ضم كلا من، الكاميرون، وبوركينا فاسو، وأثيوبيا والرأس الاخضر، منتخب الكاميرون وهو من يلعب مباراة اليوم امام بوركينا فاسو وتعد هذه المشاركة العشرون في كأس أمم افريقيا.

137.95 مليون يورو، ذلك الرقم هو القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون قبل بداية فعاليات كاس امم افريقيا.

يلعب المنتخب الكاميروني مباراة اليوم بالتشكيل الاتي:

حارس المرمي: أونانا.

في الدفاع: إيبوسي، مبايزو، فاي نجوران، جيروم أونجين.

في الوسط: زامبو أنجيسا، إيفان نيو، أونانا جونيور.

في الهجوم: فينسينت ابوبكر، كلينتون نجي، تشوبو موتينج.

القنوات الناقلة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كاس افريقيا 2021

تنقل مباريات كاس افريقيا 2021 عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث كاس افريقيا حصري، وتذاع اليوم مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو علي قناة beIN Sports HD 1 Max. مباشر لايف، ونوفر لكم البث المباشر وقت اذاعة المباراة.