تراند اليوم : الكاميرون بث مباشر .. مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر

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تشكيلة الكاميرون ضد بوركينا فاسو

ضربت موجة من الإصابات منتخب الكاميرون بالفترة الأخيرة والتي وضعته في مأزق خلال مواجهات بطولة أمم أفريقيا، ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى تونى كونسيساو، مدرب المنتخب الكاميرونى مواجهته المقبلة بالتشكيل الأتي ذكره:

في حراسة المرمي: أونانا.

وفي خط الدفاع كلاً من: فاي نجوران، مبايزو، جيروم أونجين، إيبوسي.

بينما في خط الوسط: أونانا جونيور، زامبو أنجيسا، إيفان نيو.

وفي خط الهجوم كلاً من: تشوبو موتينج، كلينتون نجي، فينسينت ابو بكر.

وعلى صعيد القنوات الناقلة فمن المقرر أن يتم عرض أحداث اللقاء عبر القنوات الأتي ذكرها: