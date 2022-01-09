تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. ماتش ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة HD البث المباشر لمباراة ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول .. ماتش ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة HD البث المباشر لمباراة ليفربول تنطلق مواجهة فريق ليفربول ونظيره فريق شوروسبري اليوم في لقاء مهم، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2021-2022، لأن ليفربول يأمل في تحقيق إنتصار سهل وسريع حتي لا تتعقد معه الأمور في غياب لاعبيه الأفارقه، بينما يحاول شوروسبري تاون تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره.

ليفربول يأمل في تحقيق إنتصار ثمين علي حساب نادي شوروسبري تاون والذي سبق وأن تقابل معه من قبل في نفس البطولة العام قبل الماضي، وبالتالي يحاول الريدز بدون وجود خطه الهجومي الناري في هذه المواجهة أن يتفوق علي حساب المنافس، حيث يغيب عن الفريق كلا من محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي ونابي كيتا لاعب المنتخب الغيني، حيث يشارك الثلاثي في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ليفربول في مواجهته ضد نادي شروسبري تاون بكأس الإتحاد الإنجليزي عام 2020، نجح في الصعود علي حسابه بصعوبة كبيرة، وذلك بعد أن تعادل معه بالذهاب بهدفين مقابل هدفين، وسجل الأهداف كورتيس جونس ودونالد لوف في مرماه، وفاز بالإياب بهدف دون رد عن طريق رو شون وليامز بهدف في مرماه.

شروسبري تاون نجح في التأهل علي حساب نادي كارلايل يونايتد، وذلك بعد أن نجح في الفوز علي حسابه في الدور الثاني من البطولة، وذلك بهدفين مقابل هدف، وسجل الهدفين كلا من توم بلوكسام وريان بومان، ويحاول الفريق أن يحقق مفاجآة كبيرة بالتأهل إلي الدور الـ 16 من هذه البطولة العريقة.