تراند اليوم : نتائج الدور الثاني التكميلي .. نتائج السادس اعدادي الدور الثاني التكميلي 2021 /2022

نتائج الدور الثاني التكميلي نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي بعد الإعلان عن النتائج رسمياً من قبل وزارة التربية العراقية والعديد من المواقع الالكترونية، حيث يمكنكم الدخول بشكل مباشر إلى موقع ملازمنا للحصول على نتائج الدور الثاني التكميلي في كافة المحافظات المصرية.

وفي السياق ذاته كانت وزارة التربية والتعليم قد شرعت في وقت سابق بنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي عبر موقعها الالكتروني.

واعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه، حيث بلغت نسب النجاح في الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ ) و الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74) والفرع الادبي (‎%‎77).

وتقدم وزير التربية علي مخلف الدليمي في كلمة خاصة بهذه المناسبة، بالشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها ، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات.

كما تقدم الدليمي بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب.

كما بارك معاليه للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيداً وبفخر بطلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب.