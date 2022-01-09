تراند اليوم : نتائج الحركة الانتقالية 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب نتائج الحركة الانتقالية 2022 والتي شملت أسماء (26.509) أستاذ وأستاذة استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية، على أن يفتح باب الطعون خلال 7 أيام من تاريخ صدور هذه النتائج.

وأسفرت النتائج وفق بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، عن استفادة العدد التالي وفق الوزارة/

التعليم الابتدائي: 13944 مستفيدا.

التعليم الثانوي الإعدادي: 6821 مستفيداً.

التعليم الثانوي التأهيلي: 5744 مستفيداً.

وحددت الوزارة تاريخ 28 يناير أخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الحركة الانتقالية 2022.

-تحميل نتائج الحركة الانتقالية 2022-2023: لأساتذة التعليم الابتدائي من خلال ( الرابط التالي ) .

-تحميل نتائج الحركة الانتقالية 2022-2023: لأساتذة التعليم الثانوي الاعدادي من خلال ( الرابط التالي ) .

-تحميل نتائج الحركة الانتقالية 2022-2023: لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من خلال ( الرابط التالي ) .

اجراءات الطعن في نتائج الحركة الانتقالية وفق المنهجية الجديدة

1- شروط تقديم الطعن:

بمجرد إعلان نتائج الحركة الانتقالية بشكل رسمي، تُصدر وزارة التربية الوطنية بلاغا رسميا بخصوصها ينتهي بفقرة نستنتج منها شروط تقديم الطعن وهي كما يلي:

أن تكون معنيا بالأمر. أي أن الطعن يتعلق بك وبمشاركتك في الحركة الانتقالية المعنية.

أن تقدم الطعن في الآجال القانونية. أي خلال سبعة أيام من صدور النتائج.

2- الإجراءات العملية للطعن:

– يكون الطعن مرفوقا ومعززا بمجموعة من الوثائق والإجراءات وهي كما يلي:

– طلب الطعن (توضح فيه بالتفصيل أسباب الطعن) [إجباري]

– نسخة من طلب مشاركتك في الحركة الانتقالية المعنية (يكون حاملا رقم الإرسال) [إجباري]

– نسخة من نتائج الحركة الانتقالية (الصفحة المتعلقة بك وبالحالات التي تطعن فيها) [إجباري]

– نسخة من المذكرة الإطار للحركة الانتقالية [اختياري، لكن يعتبر في بعض الحالات مهما كما سنرى أسفله]

– يسلم طلب الطعن للمدير من خمس نسخ، نسترجع إحدى النسخ بعد أن يوقعها المدير ويضع عليها رقم الإرسال. [إجباري]

– تسلم نسخة أخرى للفرع الاقليمي للنقابة التي تنتمي إليها أو التي تتبنى قضيتك. [اختياري]

– تسلم نسخة أخرى للتضامن الجامعي. [اختياري]

3- نماذج طلبات الطعن: الطعن في استفادة مشارك أو مشاركة من منصب طلبته وأنت أحق به.

من حقك أن تطعن في استفادة مشارك أو مشاركة في الحركة الانتقالية من منصب طلبته بدورك وتملك أحقية وأولوية الحصول عليه.

لكن تذكر أن المذكرة الإطار 15/056 الصادرة بتاريخ 06 مايو 2015 تحدد الأولويات.

يمكنكم تحميل نموذج الطعن في الحركة الانتقالية: تحميل نموذج طلب طعن.

ب) الطعن في منحك منصب لم تقم بطلبه مع أن اختيارك 11 هو (لا).

من حقك أن تطعن في تعيينك بمنصب لم تطلبه لأنك حددت اختياراتك بـ (لا) في طلب مشاركتك بالحركة الانتقالية المعنية، حسب ما تنص عليه المذكرة الإطار في فقرة المناصب المفتوحة.

في حال تمّ تعيينك بمنصب لم تقم بطلبه، من خلال اعتبارك كما لو شاركت بـ (نعم)، يمكنك تحميل نموذج طعن متعلق بحالتك في المرفقات أسفله.

ج) الطعن في وضعك رهن إشارة مديريتك مع أن اختيارك 11 هو (لا)، ومنعك من الاحتفاظ بمنصبك.

من حقك أن تطعن في وضعك رهن إشارة مديريتك الجديدة رغم أنّك حددت اختياراتك بـ (لا) في طلب مشاركتك بالحركة الانتقالية المعنية، حسب ما تنص عليه المذكرة الإطار في فقرة المناصب المفتوحة ، لأنه لم يتم إرضاؤك (حسب ما تنص عليه النقطة الخامسة من المقتضات العاملة لمذكرة الحركة الإنتقالية الوطنية 2017) من خلال حقك في الاحتفاظ بمنصبك في حال كانت المناصب التي طلبتها غير متاحة.