تراند اليوم : مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

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وستنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء بحلول الساعة 10:00 مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة. لكن في تمام الساعة 11:00 مساءا حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة. بينما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل حسب توقيت أبو ظبي.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا المتوقعة

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" مباراة الغد أمام الخفافيش معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

رباعي الدفاع: لوكاس فاسكيز .. إيدير ميليتاو .. دافيد ألابا .. فيرلاند ميندي

وسط الميدان: توني كروس .. كاسيميرو .. لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور .. كريم بنزيما .. رودريجو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتواصل شبكة قنوات بي ان سبورتس امتلاكها لحقوق البث الحي والمباشر لكافة مباريات الليجا الإسبانية بشكل حصري في المنطقة العربية.

ومن جانبها فقد خصصت شاشة قناة beIN Sports Premium 1 لنقل أحداث ومجريات قمة الريال وفالنسيا مباشرة وحصريا.