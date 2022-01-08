تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونة وغرناطة بث مباشر مباراة برشلونة وغرناطة مباشر اليوم HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد غرناطه granada vs barcelona اليوم السبت في الدوري الاسباني ، من المقرر اليوم ان يبدا فريق برشلونه مشوراه في الدور الثاني من الدوري بمعنويات مرتفعه وهو محقق انتصار صعبه في مباراته الاخيره في الدور الاول و دخوله الي المراكز الاوئل في الدوري خارج ارضه الليله وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا مع فريق غرناطه صاحب المركز الثالث عشر في الدوري مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع العشرين من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه برشلونه وغرناطه الليله علي ارضيه ملعب نويفو لوس كارمينيس معقل غرناطه والذي سوف يستقبل خصمه برشلونه وذلك في مواجهه قويه سوف من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده في بدايه النصف الثاني من الدوري ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه السابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره.

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برشلونه هو الضيف في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات النصف الثاني من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه قبل ان يبدا مشوراه في النصف الثاني كان قد تمكن من انهاء النصف الاول بانتصاره صعب خارج ارضه وذلك علي حساب فريق ريال مايوركا الاحد الماضي وقد حقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق برشلونه يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطه جمعهم فريق برشلونه بعد ان خاض 19 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر برشلونه 4 مباريات قبل مواجهه غرناطه.

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علي الجانب الاخر فريق غرناطه فهو صاحب الارض في مواجهه الليله و1لك ضمن مواجهات الاسبوع العشرين من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق غرناطه حاليا يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك برصيد 23 نقطه جمعهم فريق غرناطه بعد ان خاض هو الاخر 19 مباراه ومن خلالهم كان غرناطه قد حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر غرناطه 6 مباريات قبل ان يستقبل برشلونه ، واخر مباراه لعبها غرناطه في الدوري كانت مع فريق التشي في نهايه الدور الاول وقد تعادل غرناطه في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.