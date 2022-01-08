تراند اليوم : بث مباشر برشلونه .. مباراة برشلونة اليوم مباشر HD برشلونة بث مباشر تويتر غرناطة ضد برشلونة بث مباشر برشلونة ضد غرناطة مباشر

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وشهدت القائمة عودة العديد من لاعبي الفريق ، بعد غيابهم عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب الإصابات ، وعلى رأسهم عبد الصمد الزلزولي وسيرجينيو ديست ، إلى جانب جافي وبلدي.

بينما حصلت ممفيس ديباي على التصريح الطبي للعودة للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي ، فيما تغيب المدافع رونالد أراجو بسبب الجراحة الناجحة بعد إصابته في مباراة كأس الملك.

استقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على التشكيلة التي سيلعب فيها ضد غرناطة. التشكيل المتوقع لبرشلونة على النحو التالي: حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيغن خط الدفاع: مينجويزا ، إريك جارسيا ، جيرارد بيكيه ، جوردي ألبا. خط الوسط: بوسكيتس ، ريكي بويج ، نيكو. المهاجمون: عثمان ديمبيلي ، لوك دي يونج ، جوتجلا. ويحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بعد فوزه الأخير على ريال مايوركا بفوزه 1-0.

وبنهاية مقالتنا تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد غرناطة في الدوري الإسباني