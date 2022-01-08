تراند اليوم : برشلونة وغرناطة مباشر .. غرناطة ضد برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة مباشر مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر

برشلونة مباشر غرناطة ضد برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة برشلونة وغرناطة مباشر بث مباشر مباراة برشلونة اليوم برشلونة وغرناطة بث مباشر مباراة برشلونة مباشر مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر بدأ برشلونة في تصحيح المسار وافتتح مواجهاته في العام الجديد بالانتصار على ليناريس ديبورتيفو ببطولة كأس ملك إسبانيا ليعبر للدور القادم، العملاق الكتالوني سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاثة من أجل مواصلة الزحف للأمام في جدول الليجا، برشلونة يدرك تماما أن فرص منافساته على لقب الليجا باتت صعبة للغاية في ظل فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد المتصدر إلا أن هدف الفريق في الموسم الجاري هو التواجد بين المربع الذهبي والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال ولا سيما وأن النادي الكتالوني يمر بمرحلة احلال وتجديد وسيكون الموسم القادم شبه انطلاقة للفريق الكتالوني.

برشلونة سيعاني في لقاء اليوم من غياب رونالد أراوخو الذي تعرض لكسر في يده خلال فوز الفريق على أتلتيكو بالياريس في كأس ملك إسبانيا وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع حسبما ترددت تقارير.

انتصار برشلونة الأخير قفز به للمركز الخامس بجدول الليجا برصيد 31 نقطة بعدما فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 4 مواجهات وأحرز الفريق 30 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – داني ألفيس

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

خط الهجوم: لوك دي يونج – إلياس أخوماش - عثمان ديمبيلي

موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة السادسة والنصف بتوقيت غريينتش، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وغرناطة عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الناحية الأخر يسعى غرناطة إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، غرناطة تعثر في أخر تحدي له بالعام الماضي وتعادل مع إلتشي بدون أهداف ويمني النفس في لقاء اليوم بتفادي الهزيمة في المقام الأول وفي حالة تحقيق الفوز ستكون مفاجأة من العيار الثقيل، علما بإن الفريق استطاع أن يفوز على البرسا مرتين في أخر 6 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في 3 مباريات وقدم موجهات قوية وأحرز 8 أهداف في شباك العملاق الكتالوني واستقبلت شباكه 12 هدفا.

غرناطة يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات ومني بالهزيمة في 6 مباريات وأحرز الفريق 23 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

تشكيل غرناطة المتوقع أمام برشلونة

في حراسة المرمى: روي سيلفا

في خط الدفاع: كارلوس نيفا - جيرمان سانشيز - دومينجوس دوارتي - ديمتري فولكوير

في خط الوسط: ماكسيم جونالونس - آنجيل هيريرا

في خط الوسط الهجومي: كينيدي - لويس سواريز - أنطونيو بويرتاس