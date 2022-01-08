تراند اليوم : النصر مباشر .. بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت بث مباشر مباراة النصر وضمك مباشر مباراة النصر اليوم بث مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه النصر ضد ضمك damac vs al nasr في دوري المحترفين السعودي اليوم السبت ، من المقرر اليوم ان يبدا فريق النصر في النصف الثاني من الموسم وهو يحتل المركز الثالث في الدوري خارج ارضه وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم علي صاحب المركز الرابع فريق ضمك وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه عشر من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه النصر وضمك اليوم علي ارضيه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل ضمك والذي سوف يستقبل عليه خصمه النصر في مواجهه الاياب لهذا الموسم بين الفريقين في الدوري ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم الموافق 8 يناير في تمام الساعه الثالثه الا تلت مساءا بتوقيت القاهره والرابعه الا تلت مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة النصر وضمك

النصر يدخل مواجهه اليوم خارج ارضه وذلك في بدايه مباريات النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق النصر كان قد تمكن من انهاء النصف الاول من الدوري بانتصار غالي خارج ارضه وذلك في الجوله الخامس عشر وعلي حساب فريق الفتح وذلك بهدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق النصر يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وذلك بعد ان خاض 15 مباراه الي الان ومن جمع من خلالهم النصر 26 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر النصر في النصف الاول 5 مباريات قبل لقاء ضمك.

مباراة ضمك والنصر يلا شوت

فيما فريق ضمك فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق ضمك حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك برصيد 26 نقطه جمعهم الفريق بعد ان لعب هو الاخر في النصف الاول 15 مباراه ومن خلالهم كان فريق ضمك قد حقق الانتصار في 7 مباريات وتعادل 5 مباريات وخسر ضمك ثلاث مباريات في الدور الاول منهم مباراه الذهاب في هذا الموسم امام النصر ، واخر مباراه لعبها ضمك في الدوري كانت في نهايه الدور الاول ومع فريق التعاون وقد خسر ضمك هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل لاشئ.