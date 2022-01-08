تراند اليوم : النصر وضمك مباشر .. النصر وضمك بث مباشر النصر بث مباشر ضمك والنصر HD

مباراة النصر وضمك بث مباشر في الجولة السادسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 14:50 بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ,استعاد النصر توازنه من جديد بعدما فاز على الفتح في الأسبوع الماضي بهدف دون رد ليواصل الفريق مسيرته الإيجابية في البطولة المحلية، فريق النصر يمني النفس بحصد العلامة الكاملة من مواجهة اليوم من أجل التقدم للأمام بجدول ترتيب البطولة المحلية والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.

النصر يسعى إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي ولا سيما وأن اللانتصار سيقفز الفريق مركزين بجدول تريتب الدوري حيث يتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 5 لقاءات، وأحرز الفريق 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسيت أبو بكر

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة النصر وضمك في تمام الساعة 14:50 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 15:50بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر وضمك عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

تعرض ضمك لهزيمة مفاجأة في الجولة الماضية أمام التعاون بثلاثية دون رد ليواصل الفريق نتائجه السلبية للقاء الرابع على التوالي، فريق ضمك يدرك أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة لا سيما وأن اللقاءات القادمة ستكون في غاية الصعوبة في ظل صراع الفريق للمنافسة على مركز بالمربع الذهبي للمشاركة أسيويا في الموسم المقبل.

ضمك يعاني من أزمة قوية تعرض لها الفريق مؤخرا بعدما تأكد غياب الرباعي ضمك، فاروق الشافعي وعبد الله الهوساوي وسيرجيو فيتور وإيميليو زيلايا عن لقاء النصر، كما سيفتقد الفريق لجهود حارسه الجزائري مصطفى زغبة، بسبب مشاركته في أمم أفريقيا.

ضمك يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما خاض 15 لقاء حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات وأحرز الفريق 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا .

تشكيل ضمك المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى : محمد جاسم المحاسنة

خط الدفاع : يزن جاري، كسيرجيو خافيير فيتور، عبدالله العمار، مهند أحمد النجعي

خط الوسط : بدر محمد منشي، عبدالعزيز رشيد مجرشي

خط الوسط الهجومي: العربي هلال سوداني، عارف صالح آل حيدر، ميجو ساكتاش

خط الهجوم : فارس الشهراني