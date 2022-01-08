تراند اليوم : إمساكية رمضان 2018 – 1439 .. جدول امساكية رمضان 2018 pdf الكريم يوميا بمواقيت الصلوات والسحور في مصر والسعودية

ننشر لكم سكان المملكة العربية السعودية امساكية رمضان 1439 – 2018 في السعودية للتعرف على مواقيت ومواعيد الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك ، رمضان شهر البركات يكثر فيه البحث عن موعيد الامساك للصيام والافطار وتسهيلاً عليكم نقدم لكم امساكية شهر رمضان 1439 – 2018 .

ننقل لكم امساكية شهر رمضان 2018، امساكية رمضان وموعد صلاة الفجر وأذان المغرب وأوقات الصلوات الخمسة حيث نقدم لكم إمساكية بأوقات الصلوات من أول أيام شهر رمضان المبارك شهر التقوى والمغفرة والإيمان والذي ينتظر حلوله مئات المسلمين في جميع أنحاء العالم وحتى آخر الشهر لأنه شهر الطاعة والرحمة والإيمان والعتق من النيران، والذي يمتنع فيه الناس عن ما حرمه الله فيعملون على كسب رضا الله رغبة ونيل التوبة والغفران وبمناسبة حلول الشهر الكريم نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لهذا العام في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بأوقات الصلوات وموعد الصلوات الخمس والتراويح.

إمساكية رمضان 2018هـ – موعد شهر رمضان 2018

يطل علينا بعد أيام قلائل شهر رمضان 2018، بل تكاد تحس من الآن بنفحات الشهر الفضيل بالفعل ولهذا يستوجب علينا رصد الموعد المحدد لبداية شهر رمضان ومعرفة أول يوم في شهر رمضان. فقد أكد الدكتور “ياسر عبد الهادي” أستاذ قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن بداية شهر رمضان للعام الهجري 2018ستكون يوم السبت الموافق 27 مايو المقبل على أن تكون عدد أيامه 29 يوم فقط، وأضاف أن يوم الجمعة 26 مايو سيكون هو المتمم لشهر شعبان المبارك.

مع ذلك تتبقى الرؤية الشرعية التي تتوافق مع الرؤية الفلكية والتي من شأنها تأكيد هذا الكلام من عدمه، وسيتم التأكد من الرؤية الشرعية برؤية هلال رمضان مع غروب شمس هذا اليوم في جميع البلدان والعواصم العربية بعد أن يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح ما بين سبع إلى 31 دقيقة. وستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال رمضان مساء غد الجمعة 29 شعبان. وقد أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها أن غدا هو ليلة تحرى هلال رمضان.

إمساكية رمضان – ومواقيت الصلوات

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm

امساكية السعودية: اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm

موعد بداية رمضان - اول ايام رمضان 2018- امساكية رمضانموعد بداية رمضان – اول ايام رمضان 2018- امساكية رمضان

إمساكية رمضان 2018

شهر رمضان 2018 هو الشهر التاسع في التقويم الهجري يأتي بعد شهر شعبان، تميز هذا الشهر بحرمانيته التي تستوجب على كل مسلم الامتناع عن ما يبطل صومه في هذا الشهر من طعام وشراب وجماع حتى غروب الشمس. تقديرا لمكانته عند المسلمين جميع أنحاء العالم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا هذا إلى ما بعد ذلك.

لقول الله تعالى تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ . وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح أهمية وفضل الشهر الكريم وما للثواب العظيم للصائم كما توضح أهمية الصوم وأحكام الصوم وكل ما يتعلق بالصيام، فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي وجبت على المسلمين، وباقتراب حلول شهر رمضان يزداد التفاف الأسر المصرية حول شاشة رمضان لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 ومشاهدة البرامج الدينية المفيدة كما يتبادل الناس فيه أجمل صور رمضان 2018 للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

الآن يمكنكم من خلال موقعنا دليل مصر ومن خلال إمساكية رمضان معرفة مواقيت الصلوات الخمس طوال أيام شهر رمضان الكريم.

تابعوا معنا يوميا مواقيت الصلوات وموعد الإفطار والسحور وكل عام وحضراتكم بخير.