تراند اليوم : ثروة أغنى رجل في العالم زادت 12 مليار دولار بيوم واحد

يوم الخميس كان تاريخياً واستثنائياً ونادراً في عالم الثروة والغنى على كل صعيد، ففيه زاد ما يملكه الرجل الأغنى بالعالم 12 ملياراً من الدولارات مرة واحدة، أي أنه كان يضخ 500 مليون في جيبه كل ساعة.

139 ألف دولار بالثانية الواحدة

بحسبة سهلة، فإن الأميركي Jeff Bezos المعروف كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Amazon الموصوفة بأكبر دكان عالمي للتجارة الإلكترونية، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها المتضمنة أنه مديرها التنفيذي أيضاً، كان يربح أمس أكثر من 8 ملايين و333 ألف دولار بالدقيقة، وتقريباً 139 ألفاً كلما تنفس بالثانية الواحدة.

بيزوس وزوجته ماكينزي الأم منه لأربعة أبناء، وصورة من داخل مقر شركته بمدينة سياتل

خبر هذا الربح الفلكي السريع في ثروة شخص واحد، وبه أصبح جيف بيزوس البالغ 54 سنة، يملك 134 ملياراً من الدولارات، وفق لائحة Bloomberg الخاصة بأصحاب الثروات المليارية، وارد اليوم السبت في معظم وسائل الإعلام الدولية، المشيرة في مواقعها، إلى أن سهم "أمازون" ارتفع 6.3% الخميس في بورصة نيويورك، فأصبح سعره 1614 دولاراً، وبثوان معدودات أضاف الارتفاع 12 ملياراً إلى أكبر ثروة يملكها فرد واحد.

الزبائن 100 مليون والمبيعات 100 مليار

وفي "الغرافيك" المعروض أدناه، وهو من "بلومبيرغ" أيضاً، نجد كيف زادت ثروة بيزوس 34 ملياراً من الدولارات في 4 أشهر، فقفزت من 100 مليار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 134 مليوناً بنهايات أبريل الجاري، ومعنى القفزة أنه كان يربح 8 مليارات و500 مليون دولار شهرياً، أو أكثر من 283 مليوناً كل يوم، وهو ما لم يصل إليه أحد سواه في التاريخ.

كان يملك 80 ملياراً منذ عام أما الآن فثروته 134 ملياراً وهي إلى مزيد

بيزوس البالغ عدد زبائنه المسجلين في "أمازون" أكثر من 100 مليون بالعالم، يجري مفاوضات حالياً لشراء شركة عملاقة، هي Flipkart الهندية للتجارة الإلكترونية، عارضاً على مالكيها 11 مليارا و600 مليون دولار. أما "أمازون" التي حققت مبيعات زادت العام الماضي عن 100 مليار دولار، وفقاً لما وجدته "العربية.نت" في الوارد عنها بأخبار أرشيفية مصدرها الوكالات، فيقدرون قيمتها السوقية بأكثر من 800 مليار، ويعتبرونها الأكثر نمواً الآن في العالم، لذلك نرى بيزوس في كل صورة نعثر عليها ضاحكاً مبتسماً ومنفرج الأسارير.

من اشترى 1000 سهم ربح مليونا و590 ألفاً

إلا أن الخبر ظهر مختلفاً بعض الشيء في موقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، والشهيرة بلائحة تصدرها كل عام عن ثروات أصحاب المليارات، فقد ذكرت أن ما حققه بيزوس من أرباح كان 9 مليارات في يومين، وأن ثروته بلغت أمس الجمعة 130 ملياراً و200 مليون دولار بعد ارتفاع سهم "أمازون" المالك 16% منها.

وأعادت "فوربس" الذاكرة إلى خبر أسف له كثيرون ممن فاتتهم فرصة الربح السريع، وهو أن سعر سهم "أمازون" كان 18 دولاراً حين بدأت بطرح أسهمها للتداول في 1997 بالبورصات، ومن استشرف المستقبل ذلك الوقت واشترى 1000 سهم بمبلغ 18 ألفاً فقط، لباعها هذه الأيام بمليون و614 ألف دولار.