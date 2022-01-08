تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي 2021 -2022 الدور الثاني التكميلي

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي سيتم اعلان نتائج الدور الثاني التكميلي للصف السادس الاعدادي ٢٠٢١-2022 الفروع المهنية.

نتائج الدور الثاني التكميلي لجميع فروع التعليم المهني روابط تحميل نتائج المهني 2021 الدور التكميلي الفرع الصناعي – فرع الحاسوب وتقنية المعلومات – فرع التجاري – فرع الفنون التطبيقية – الفرع الزراعي – التمريض.

جاري رفع نتائج المهني لجميع الفروع للدور التكميلي في محافظات الأنبار , بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,دهوك ,أربيل ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,صلاح الدين ,السليمانية واسط.

نتائج اختبارات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الإعدادي التكميلي، ويتم الآن رصد وتجميع درجات الطلاب وإعادة مراجعتها وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية فور الانتهاء منها في جميع كنترولات المحافظات العراقية وتعتمدها الوزارة ،كما أشارت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة على موقع الوزارة من خلال هذا الرابط http://epedu.gov.iq/يمكن لأي طالب الدخول إلى الموقع والاطمئنان علي نتيجته ولتسهيل الأمور علي الطلاب وبالتالي لن يكونوا بحاجة للذهاب إلى المدرسة والتكدس للحصول علي النتيجة.