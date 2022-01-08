تراند اليوم : نتائج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443

نتائج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443، يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل من أهم الفعاليات التي يترقبها المواطنون السعوديون، فهي تجمع محبي الإبل في السعودية وكافة الأقطاب من الخليج العربي، للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، سوف نتعرف على مهرجان الملك عبد العزيز، كما سنتعرف على نتائج مزاين الملك عبد العزيز للإبل 1443 وما قيمة جوائز الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443

إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتبر من أهم المهرجانات التي يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، حيث يحتوي المهرجان على عدد كبير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالإبل، ويجمع مهرجان الملك عبد العزيز كل المهتمين وهواة الإبل من جميع أنحاء العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي على وجه التحديد، يعتبر هذا المهرجان تراث شعبي أصيل أكثر من كونه هواية ترفيهية يقام بشكل مستمر في الخليج العربي، وتهدف مثل هذه الفعاليات إلى إحياء التراث العربي وتسليط الضوء على الثقافة العربية والبدوية والاهتمام بالأنواع النادرة من الإبل، حيث يتم ذلك من خلال إقامة المسابقات والأنشطة العديد الترفيهية والاستعراضية المميزة.

نتائج الصفر 1443

إن الإعلان عن نتائج الصفر جاء وفق الأسماء التالية مرتبة من الدرجة الأولى وحتى العاشرة وهي كالتالي:

أحمد قعيد مرزوق المطيريّ كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة الأولى زعل فهيد رفاعي الدّيحانيّ كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة الثّانية مبارك بن فهيد بن ناصر العجمي كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة الثّالثة سلطان محمد علي السبيعي كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة الرّابعة فلاح سالم راشد الهاجريّ كأس النادي للون الصفر دولة الكويت الخامسة بخيت مانع دغبج الدّوسريّ كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة السّادسة عبد الله بن عبد العزيز بن علي السّلطان كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة السّابعة محيميد مفلح فلاح النّفيعي كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة الثّامنة ضيف الله بن جيحلان بن ضيف الله المطيريّ كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة التّاسعة ناصر علي عبيد العجميّ كأس النادي للون الصفر المملكة العربيّة السّعوديّة العاشرة

فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443

احتوى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل العديد من الفعاليات المميزة والتي شهدتها في الدورة السادسة وجاءت هذه الفعاليات على النحو التالي:

جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي.

جائزة أجمل صورة للإبل.

السوق التراثي.

القبة البانورامية.

معرض سنام.

خيمة تعاليل.

مسرح حوير.

أنواع الإبل ونوادرها.

فنون الرمال.

الرسم الزخرفي للإبل.

قافلة الدهناء.

مخيم الترفيه.

مسابقة طبع الإبل.

سوق الدهناء ودرب الصياهد.

الملتقى الدولي للإبل.

جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.

العرضة السعودية تراث وأداء.

الأولمبياد الوطني للتاريخ.

جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443

إن قيمة الجوائز المقدمة للمشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل وصلت إلى 250 مليون ريال سعودي، حيث يتم توزيع قيمة الجائزة على المشاركين والمتنافسين على حسب الفئات التي تم اعتمادها خلال المسابقة نشير أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل استمر لمدة ثلاثة وأربعين يومًا بشكل متصل، واستمرت نحو 70 شوطًا.

رابط جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1443

بالإمكان التوجه إلى الصفحة الرئيسة لنادي الإبل السعودي والطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حيث يتم عرض مجموعة من التفاصيل عن نادي الإبل السعودي، والتعرف بالموضوع من كافة جوانبه، سواء من حيث المسابقات والفعاليات ونتائج المهرجان، فيما يلي رابط موقع نادي الإبل السعودي “من هنا“.