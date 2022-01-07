تراند اليوم : بايرن ميونخ مباشر .. بايرن ميونخ بث مباشر البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ HD

بايرن ميونخ مباشر بايرن ميونخ بث مباشر البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ تنطلق مواجهة فريق بايرن ميونخ ونظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في لقاء مثير، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن البايرن يحاول الظفر بالعلامة الكاملة من أجل تحصين أموره في الصدارة وتوسيع الفارق بصورة أكبر، بينما يحلم الخصم بالخروج بنقطة علي أقل تقدير تساعده في صراع الهبوط.

يحاول الفريق البافاري أن يتفوق علي حساب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، وذلك من أجل تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره المحلي، والذي بدأ فيه بالفترة الأخيرة أن يوسع الفارق مع أقرب المنافسين بصورة كبيرة، ويأمل في الإستمرار بتحقيق ذلك حتي ينجح في ضمان لقب هذه البطولة المحلية بشكل مبكر قبل المعترك الأوروبي الصعب، وبالتالي علي أن يواجه جلادباخ بصورة قوية من أجل تحقيق العلامة الكاملة بشكل مبكر.

بايرن ميونخ نجح في التفوق في المواجهة الأخيرة له علي حساب نادي فولفسبورج بصورة سهلة للغاية حيث تفوق عليه بأربعة أهداف دون رد، وذلك عن طريق كلا من توماس مولر وأوباميكانو وليروي ساني وروبيرت ليفاندوفيسكي، ويعتبر الإنتصار الخامس علي التوالي بالبطولة منذ الخسارة من أوجسبورج.

من جانب آخر يحاول نادي بوروسيا مونشنغلادباخ أن يتفادي التواجد في منطقة الخطر بتحقيقه نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره بالبطولة، وذلك علي حساب الفريق البافاري، فهل ينجح بالخروج بنقطة علي أقل تقدير من هذه المواجهة الصعبة، أم يستمر في التعثرات التي تودي به إلي منطقة الخطر بشكل كبير.