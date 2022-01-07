تراند اليوم : عراق ايدول الموسم الثاني الحلقة 2 HD عراق ايدول الحقة الثانية بث مباشر ام بي سي عراق مباشر برنامج عراق ايدول بث مباشر ام بي سي عراق mbc العراق مباشر

عراق ايدول الموسم الثاني الحلقة 2 الثانية عراق ايدول بث مباشر ام بي سي عراق مباشر برنامج عراق ايدول بث مباشر ام بي سي عراق mbc العراق مباشر برنامج جديد لمواهب الغناء العراقي على MBC، هناك العديد ممن يتساءلون حول معرفة البرنامج الجديد الخاص بالمواهب الغنائية على قناة mbc، وهو من أحد الأسئلة الشائعة التي يطرحها العديد من المطربين والشباب داخل العراق، لمعرفة البرنامج الذي سيتم بثه على قناة MBC العراق، بهدف اكتشاف المواهب الغنائية الشابة، لذا سوف نزودكم بالمزيد من التفاصيل حول برنامج “عراق آيدول”.. برنامج جديد لمواهب الغناء العراقي على MBC.

MBC، أو مركز تلفزيون الشرق الأوسط، هي إحدى الشركات الكبرى في الوطن العربي، وتمتلك العديد من القنوات التلفزيونية الكبرى التي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات الترفيهية المناسبة لجميع شعوب الوطن العربي. وهي مملوكة لرجل الأعمال العراقي وليد الإبراهيم، وتعمل على بث برامجها على جميع القنوات من خلال مقرها الكائن في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة دبي.

أعلنت قناة MBC عن مفاجأة جديدة وممتعة للجمهور العراقي في جميع أنحاء العالم بإطلاقها الإعلان عن برنامج مواهب جديد لاكتشاف جميع المواهب الغنائية في الدولة بعنوان “سعودي أيدول”، حيث قدمت القناة الإعلان الرسمي للبرنامج. من أجل دعوة جميع الأشخاص الذين يجدون في أنفسهم موهبة غنائية، يتقدمون للمشاركة في أقوى برنامج في العراقي، وتتبع هذه النسخة العراقي ة نجاح النسخة العراقية للبرنامج الذي قدم في الفترة الماضية، و استطاعت اللجنة الرقابية المكونة من الفنانة رحمة رياض وسيف نبيل والفنان حاتم العراقي، أن تكتشف العديد من المواهب في البلاد.

بعد الإعلان الرسمي عن عرض البرنامج على شاشة MBC العراقي ، بدأ البحث عن التفاصيل ومواعيد عرض البرنامج لمتابعة برنامج اكتشاف المواهب في العراقي ة، حيث كان تاريخ تقديم البرنامج. لم يتم الكشف عنها في الوقت الحالي ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لجنة تحكيم العرض.

لجنة تحكيم

في برامج اكتشاف المواهب، ترغب MBC في تجنيد أبرز نجوم الوطن العربي، للمساعدة في اكتشاف المواهب المناسبة والظهور بشكل مميز على المستوى الإعلامي، لكن القناة لم تعلن في هذه اللحظة عن لجنة التحكيم التي تشارك في الحلقة. برنامج سعودي أيدول، ولكن من المتوقع أن يضم نخبة من نجوم الفن في العراقي.

ودعت MBC جميع المواهب داخل العراق الراغبة في المشاركة في برنامج عراق أيدول، إلى الإسراع للمشاركة في البرنامج للمشاركة في المسابقات التأهيلية التي ستقيمها القناة في مختلف مناطق. . حيث يمكن التسجيل في البرنامج من خلال استكمال كافة المعلومات المطلوبة لتقديم الطلب.