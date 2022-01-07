تراند اليوم : مها أبو عوف تكشف طريقة مقتل زوجها عمر خورشيد قبل وفاتها

مها أبو عوف تكشف طريقة مقتل زوجها عمر خورشيد قبل وفاتها

القاهرة/ الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية الراحلة، مها أبو عوف، في لقاء تلفزيوني سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عن لغز مقتل زوجها الراحل عمر خورشيد.

وأكدت مها أبو عوف أن زوجها عمر خورشيد مات مقتولًا وليس بسبب حادث سيارة".

وأوضحت :" أنهم عثروا حينها على قطع 30 سم في رقبته"، لتؤكد أن حادث مقتله "يحمل غموضا مثل مقتل السندريلا سعاد حسني".

أضافت مها : "زواجها من عمر خورشيد حدث فجأة"، مشيرة إلى أنها "عاشت صدمة كبيرة وقت رحيله، وظلت في عزلة تامة لمدة 3 سنوات بعد وفاته".

وتابعت قائلة أن شقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف هو من أخرجها من هذه العزلة، حين أخذها في جولة مع فرقتهم الموسيقية الـ4m" في تونس وعدد من الدول العربية، للخروج من هذه الحالة النفسية السيئة.

وصرحت الفنانة مها أبو عوف أنها على الرغم من عدم تفكيرها في الميراث بعد وفاة زوجها الفنان عمر خورشيد، إلا أنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له، فيما نفت دخولها في أي صراعات قضائية من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراثه.

كما أوضحت مها أبو عوف إنها لم تحصل على الطلاق من الراحل عمر خورشيد قبيل وفاته، ولكنه كان ينوي الانفصال عنها قبل أن يغيبه الموت.