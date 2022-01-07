تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي ..مانشستر سيتي مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة bein match كورة جول بث مباشر بدون تقطيع

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد سويندون تاون swindon town vs man city اليوم الجمعه في كأس الإتحاد الإنجليزي ، يستعد اليوم المان سيتي لخوض منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا الموسم وذلك عندما يلتقي مع فريق سويندون تاون الليله لحساب مباريات الدور الثالث من البطوله ، وسوف تلعب مباراه المان سيتي و سويندون تاون مساء اليوم علي ارضيه ملعب كاونتي جراوند وذلك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه ، وسوف يذاع الليله اللقاء علي قناه بين سبورت بريميوم 1 وبتعليق جواد بدة.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وسويندون تاون

فريق مانشستر سيتي هو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا الموسم ، فريق مانشستر سيتي قادم من انتصار كبير له في الدوري الانجليزي في هذا الموسم وذلك خارج ارضه علي حساب فريق ارسنال في الاسبوع الواحد وعشرين من الدوري الانجليزي السبت الماضي وقد حقق المان سيتي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، مانشستر سيتي سوف يخوض لقاء الليله وهو يبحث عن بطاقه العبور الي الدور القادم من البطوله.

مباراة سويندون تاون ومانشستر سيتي يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق سويندون تاون فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، فريق سويندون تاون كان قد تمكن من العبور الي هذا الدور من الكاس بعد ان نجح في تخطي فريق والسول في الدور الثاني وقد سويندون تاون الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق سويندون تاون هو الاخر سوف يخوض لقاء الليله وهو يريد تحقيق الانتصار والبحث عن تحقيق المفاجأة امام الكبير المان سيتي وتاهل علي حسابه الي الدور التالي.