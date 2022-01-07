تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ .. مباراة بايرن ميونخ مباشر مباراة بايرن ميونخ بث مباشر مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر بث مباشر بايرن ميونخ اليوم

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر bayern munich vs gladbach في الدوري الالماني ، يستضيف نادي بايرن ميونخ مساء اليوم الجمعة خصمه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات الجولة الثامنه عشر من الموسم الحالي من الدوري الالماني ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت مصر ضمن مواجهة الدور الثاني للدوري الالماني.

بايرن ميونخ يلعب اليوم على ارضية ملعبه وهو صاحب المركز الاول في صدارة الدوري الالماني للموسم الحالي برصيد 43 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي بايرن ميونخ قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فولفسبورج والتي حقق الانتصار فيها باربع اهداف بدون رد على ارضية ملعبه ، واليوم سوف يبحث عن الانتصار على ارضية ملعبه من امام خصمه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة صعبه.

قد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول للموسم الحالي من الدوري الالماني بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله على ارضية ملعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ، وحاليا نادي بوروسيا مونشنغلادباخ هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول الترتيب من الموسم الحالي من الدوري الالماني ، واخر مباراة لعبها الفريق تعادل فيها خارج ملعبه الجولة الماضيه بهدف لمثله.