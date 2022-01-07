تراند اليوم : بايرن ميونخ بث مباشر .. بايرن ميونخ وبوروسيا بث مباشر ماتش البايرن مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ بث مباشر البايرن HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ bayern munich vs gladbach اليوم الجمعه في الدوري الالماني ، علي ارضه مساء اليوم يبدا بايرن ميونخ حامل اللقب الموسم الماضي والمتصدر ترتيب الدوري الالماني في هذا الموسم مشوراه في النصف الثاني من الدوري وذلك عندما يستقبل الفريق الذي لم يحقق الانتصار عليه الدور الاول فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه عشر من منافسات الدوري الالماني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مواجهه البايرن و مونشنغلادباخ مساء اليوم علي ارضيه ملعب أليانز أرينا معقل البايرن والذي سوف يستقبل عليه مونشنغلادباخ في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا المباراه الليله في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

بايرن ميونخ هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الثاني من منافسات الدوري الالماني لهذا الموسم ، بايرن ميونخ كان قد تمكن من انهاء الدور الاول بانتصار كبير علي ارضه وذلك عندما استقبل فريق فولفسبورغ في الاسبوع السابع عشر وقد حقق البايرن الانتصار في هذه المباراه التي انتهت باربع اهداف مقابل لاشئ ، البايرن قبل مواجهه يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطه وذلك بعد ان خاض في النصف الاول 17 مباراه ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 14 مباراه وتعادل في مباراه وخسر البايرن في الدور الاول مبارتان فقط.

مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات الاسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الالماني لهذا الموسم ، فريق بوروسيا مونشنغلادباخ قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الالماني لهذا الموسم وذلك برصيد 19 نقطه جمعهم مونشنغلادباخ بعد ان خاض هو الاخر 17 مباراه الي الان ومن خلالهم حقق مونشنغلادباخ الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر الفريق 8 مباريات قبل ان مباراته مع البايرن ، واخر مباراه لعبها الفريق في الدوري كانت مع فريق هوفنهام وقد تعادل مونشنغلادباخ في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.