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تراند اليوم : نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 .. رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

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أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021-2022 الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) .

وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ختام فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2021.

وأكد الدكتور العجلونيأن الامتحانات العملية التي تقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية جرت وفق الخطة التي وضعتها الجامعة، وقد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكده بفايروس كوفيد – 19 متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأشار الدكتور العجلوني إلى أنه تم اعتماد (32) مركزاً للامتحان العملي شاركت فيه (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية ضمت في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، وقد راعت الجامعة كافة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال التزام جميع الطلبة وأعضاء اللجان بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة، ومراعاة المتطلبات الصحية المتمثلة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراء فحص للحرارة قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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