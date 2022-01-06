تراند اليوم : مباراة المصري بث مباشر .. المصري البورسعيدي مباشر HD بث مباشر المصري البورسعيدي اليوم مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة المصري وسلطة اوغندا بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الإياب للدور32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ظهر المصري بمستوى طيب في لقاء الذهاب بالظهور الأول للجهاز الفني الجديد للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعلاني الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لعلي ماهر، المصري سيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة الإفريقية لمواصلة مشواره الإفريقي.

الشعلاني طلب من لاعبي المصري الضغط على الفريق المنافس منذ الدقيقة الأولى في اللقاء من أجل إحراز هدف التقدم وتسهيل مأمورية الفريق وخاصة كلما مر الوقت والنتيجة تعادل تزاد معنويات الفريق الأوغندي وستصعب مأمورية الفريق البورسعيدي في المباراة.

قائمة المصري للقاء اليوم شهدت تواجد اللاعبين المقدين في القائمة الإفريقية، وجاءت القائمة كالتالي، أحمد مسعود، عصام ثروت - محمد شحاتة -كريم العراقي - عمرو موسى - إسلام صلاح - أحمد شديد - كريم علاء - فريد شوقي - حجاج عويس - إيزي إيميكا - حسن علي - إسلام عطية - محمد جريندو - محمد عنتر - زياد فرج - أوستين أموتو - حسين رجب.

تشكيل المصري التوقع أمام ريفينيو اوثورتي

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - إسلام صلاح - أحمد شديد

الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - إسلام عطية - محمد جريندو - محمد عنتر

الهجوم: أوستين أموتو

موعد مباراة المصري وريفينيو اوثورتي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة المصري وريفينيو اوثورتي عبر موقعنا يلا شوت توداي وفضائية أون تايم سبورت، وتبدأ مواجهة المصري وريفينيو اوثورتي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

وفي المقابل يسعى بطل أوغندا في تقديم أداء قوي كالذي قدمه في لقاء الذهاب، الفريق الأوغندي ليس بالفريق الشرس الخطير إلا أنه يمتلك لاعبين جيدين على المستوى الفردي وظهر ذلك في لقاء الذهاب إلا أن الفريق يفتقد للشراسة الهجومية، وسيسعى بطل أوغندا عن زيارة شباك المصري واستغلال سرعات لعبي الطرف أملا في قلب الطاولة على المصري البورسعيدي وبلوغ الدور القادم من البطولة الإفريقية.