تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2021

نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2021 الأن ظهرت عبر موقع ناجح نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2021 في دولة العراق ، واعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة السادس الاعدادي في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2021.

وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة شاكر نعمة عبد عون لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من الساعات القادمة".

واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي لعدد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم اننتائج اعتراضات السادس اعدادي 2021 ستنشر رسميا خلال ساعات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا علىنتائج اعتراضات السادس اعدادي 2021 حسب الاسم .

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