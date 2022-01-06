تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 .. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021 في العراق تحلق في أفق الاهتمامات العراقية من جانب الطلاب والطالبات على الحد سواء برفقة اولياء الأمور والهيئات الآكاديمية والتعليمية في وزارة التربية التي تعد الراعي الرسمي للتعليم في الدولة العراقية خاصة وأن الإكتظاظ في البحث عن تفاصيل نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021 وصلت الذروة في هذه اللحظات.

هذا ووفق ما أعلنه السيد “محمد إقبال الصيدلي” وهو وزير التربية العراقية عبر موقع وزارة التربية العراقية، فيترقب الطلاب بالمرحلة المتوسطة الإعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط للعام 2022 بالعراق، حيث لم يحدد بعد موعد رسمي لها حتى هذه اللحظة، ووفق ما أعلن عنه المتحدث والناطق الرسمي في وزارة التربية الإتحادية “إبراهيم سبتي” فإن عمليات التصحيح للدفاتر الإمتحانية للطلاب والطالبات العراقيين بالمرحلة المتوسطة لا تزال مستمرة ولم تنتهي في المراكز الإمتحانية، ثم يتبعها العمليات التدقيقية الإمتحانية، ومن مستهل ما يتوقعه الأفراد أن تظهر النتائج في نهاية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل على أبعد التقديرات.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021

اما عن المصادر المخولة بإذاعة نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021 فور الإعلان عنها فكانت وزارة التربية العراقية ومعها موقع ناجح التعليمي وموقع السومرية نيوز، وهم مواقع إخبارية إلكترونية معتمدة وموثوق بها بدرجات عالية جداً وتذيع نتائج الثالث متوسط في العراق في كل عام.

ونؤكد انه بإمكان الطلاب والطالبات أن يتعرفوا على نتائج الثالث متوسط في العراق من خلال ذكر رقم التسجيل الذي يخصهم ونحن بدورنا سوف نتواصل معهم ونعلمهم بالنتيجة المستحقة التي حصلوا عليها فور الإعلان عنها من جانب وزارة التربية العراقية.

وننقل لكم أجمل التهاني لكل الناجحين في نتائج الثالث متوسط في العراق وحظ اوفر لكل من لم يحالفه الحظ في نتائج الثالث متوسط في العراق في هذا العام.

ونترقب معكم موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2022 بالعراق، والتي ينتظر ظهورها في جميع المحافظات العراقية، وسوف نضع لكم روابط النتائج في كل محافظة من المحافظات العراقية في حال عدم ظهور النتيجة على مستوى الملفية العراقية، حيث اقترب موعد ظهور نتائج مرحلة الثالث المتوسط في الملفية العراقية بجميع المحافظات في العراق.