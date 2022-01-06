تراند اليوم : الهلال والرائد بث مباشر .. بث مباشر الهلال تويتر HD الهلال مباشر ضد الرائد بث مباشر الهلال والرائد مشاهدة الهلال الرائد مباشر HD

الهلال والرائد بث مباشر .. بث مباشر الهلال تويتر HD الهلال مباشر ضد الرائد بث مباشر الهلال والرائد مشاهدة الهلال الرائد مباشر HD بث مباشر الهلال ضد الرائد مشاهدة مباراة الهلال والرائد مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الهلال السعودي ضد الرائد al hilal vs al raed اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين ، بعد ان نجح في التاهل لنهائي دوري ابطال اسيا يعود اليوم الموافق 23 اكتوبر فريق الهلال لستكمال مباريات في هذا الموسم في الدوري السعودي وذلك بمواجهه فريق الرائد الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من منافسات الدور الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه الهلال و الرائد اليوم علي ارضيه ملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، كل فريق اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده والخروج من المباراه بنقاط المباراه من اجل تحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال والرائد

فريق الهلال هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي ، فريق الهلال قادم من تاهل تاريخي علي حسابه مواطنه النصر الي نهائي دوري ابطال اسيا لهذا الموسم وذلك يوم الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي وقد حقق فريق الهلال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، فريق الهلال في الدوري حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في ثلاث مباريات كما تعادل ايضا في ثلاث مباريات قبل مواجهه الليله.

موعد مباراة الهلال والرائد

بينما فريق الرائد فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الرائد قبل مواجهه الليله يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 11 نقطه وذلك بعد لعب 8 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الرائد قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق ايضا في ثلاث مباريات قبل مواجهه الهلال الليله ، واخر مباراه لعبها فريق الرائد قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الفيحاء السبت الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري وخسر الرائد هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ.