تراند اليوم : مباراة ريكو وجمال .. مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 يوتيوب مباراة ريكو وجمال HD نزال ريكو و جمال كامل يوتيوب

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بثت عدة قنوات فضائية مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 والتي شهدت نزالاً قوياً بين الطرفين، وتدور حالياً عمليات بحث مكثفة في الوطن العربي عن مباراة ريكو وجمال والتي كان يترقبها المغاربة بشغف.
وأعلن نادي غلوري للكيك بوكسينغ، أن المباراة التي طال انتظارها بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن ستقام الليلة ضمن بطولة GLORY 79 للوزن الثقيل.
هذه المواجهة الثالثة بين أفضل اثنين من الملاكمين ستجعل من الممكن الاختيار بينهما وإطلاق سراح البطل في هذا المجال. يقول رئيس جلوري: “ستكون واحدة من أكبر المبارزات في تاريخ النظام”.
توقيت نزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك
ستقام موعد نزال جمال بن صادق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب.
القنوات الناقلة لنزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن
Verticale
rmc sport 4
Ziggo Sport
ESPN
Sky Sports Main Event
ASBN
cbs sport
RMC Sport
TSN5
BT Sport Box