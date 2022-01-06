تراند اليوم : مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 .. قناة ziggo sport بث مباشر مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 ziggo sport بث مباشر HD

جمال بن صديق ضد ريكو 2021 في بث مباشر ziggo sport espn على قناة ziggo sport بث مباشر مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 وعاد جمال بن صادق إلى جلوري اللية عندما واجه ريكو فيرهوفن في البطولة الكيك بوكسينغ لـ Glory 79 .وهدف هو التنافس على لقب الوزن الثقيل الدي يحمله ريكو .

وجدير بالدكر أن جمال بن صديق خسر بالقاضية أمام منافس ريكو فيرهوفن في نزال الاخير بينهما ,وجاء هذا تغيير بعد انسحاب أليستر أوفريم بعد تعرضه للإصابة في أحد تدريبات خاصة به .

هذه المواجهة الثالثة بين أفضل اثنين من الملاكمين ستجعل من الممكن الاختيار بينهما وإطلاق سراح البطل في هذا المجال. يقول رئيس جلوري: “ستكون واحدة من أكبر المبارزات في تاريخ النظام”.