تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٧ HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 7 HD الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٧ HD الهيبة 5 الحلقة 7 كاملة

تعرض منصة شاهد في أي بي وقنوات ام بي سي وام تي في من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حلقات مسلسل الهيبة الجزء الخامس والتي تواصل سرد أحداث عمليات التهريب للمخدرات والسلاح وحالات الثأر بين العشائر والعصابات، وفي الموسم الخامس من الهيبة بدأت الأحداث مع توديع جبل شيخ الجبل لشقيقة صخر بعدما جرى قتله.

وانتقل جبل من ضيعة الهيبة الحدودية إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت واشتعلت الاشتباكات هناك بين رجاله وقتلة أخيه صخر وبعد أيام من المعارك وحرق المصالح وانتشار قوات الأمن والجيش اللبناني بالشوارع اقتحم جبل ورجاله مقر اختباء جميع قتلة أخيه وقام بتصفيتهم جميعاً.

وعلى إثر ذلك قبض الامن اللبناني على جبل شيخ الجبل وقدم له تهمة القتل العمد واثارة الشغب في بيروت وساوموه بين الاعتراف على مكان 70 مليون دولار كانت بحوزة قتلة أخيه صخر أو الاعدام أو السجن مدى الحياة، لكنه يبلغ قادة الأمن والجيش من المحققين أنه لا يعلم عن المبلغ شيئاً وكل همه هو كان الثأر لمقتل أخيه.

وبعد قضاء جبل عام كامل بالسجن يتمكن من الهرب برفقة 81 سجيناً أخرين يقتل 16 منهم أثناء عملية الهروب ويتمكن من الوصول إلى ضيعة الهيبة التي يتفاجأ فور وصوله إليها ببناء سد مائي كبير ونشاط للعديد من مؤسسات الانجي أوز داخل المنطقة وتشغيل الاهالي فيها.

وخلال هذه الفترة تبدأ الشكوك تنتاب جبل حول المجرى المائي الذي يستخدم في عمليات تهريب واسعة للمخدرات والسلاح.

وتعرض قناة ام بي سي 1 الأحد 24/10/2021 مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 والتي تشهد أحداثاً مثيرة عقب مواصلة الدرك اللبناني البحث عن جبل شيخ الجبل بعد هربه من السجن في بيروت بعد القبض عليه بتهمة قتل مجموعة أخرى كانت مسئولة عن مقتل أخيه صخر.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى

الحلقة السادسة