تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقه 6 HD الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 HD الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة ٦ كاملة

عرضت منصة شاهد VIP وقنوات ام بي سي 1 وإم تي في مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقه 6 والتي شهدت أحداثاً مثيرة ومشوقة عقب هروب جبل شيخ الجبل من سجنه ببيروت بعد قتل جميع المشاركين باغتيال شقيقة صخر. وعقب وصوله الهيبة بدأ ملامح مؤامرة السد المائي تتكشف أمام جبل لاسيما بعد نشاط عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر هذه الممر المائي.

و بعد تنفيذه لانتقامه لمقتل أخيه صخر، يتوجب على جبل الاختيار بين مصيرين أحلاهما مر وهو إما البقاء بالسجن لسنوات طويلة أو البقاء هارباً ومخفياً عن الأنظار داخل الهيبة. في هذه الأثناء، يتصاعد الخلاف بين علي وشاهين.

وفي الأحداث يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

وتعرض قناة ام بي سي 1 الأحد 24/10/2021 مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 والتي تشهد أحداثاً مثيرة عقب مواصلة الدرك اللبناني البحث عن جبل شيخ الجبل بعد هربه من السجن في بيروت بعد القبض عليه بتهمة قتل مجموعة أخرى كانت مسئولة عن مقتل أخيه صخر.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى

الحلقة السادسة