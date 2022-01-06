تراند اليوم : مباراة ريكو وجمال .. jamal ben saddik vs rico مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 rico vs jamal live

مباراة ريكو وجمال jamal ben saddik vs rico وأعلن نادي غلوري للكيك بوكسينغ، أن المباراة التي طال انتظارها بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن ستقام يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ضمن بطولة GLORY 79 للوزن الثقيل.

سيتواجه جمال بن صديق وريكو فيرهوفن ، بعضهما البعض في 23 أكتوبر ، حسبما أبلغت منظمة Glory ، مذكّرة أن الاثنين التقيا بالفعل في عامي 2011 و 2017. والثاني من قبل الهولنديين.

هذه المواجهة الثالثة بين أفضل اثنين من الملاكمين ستجعل من الممكن الاختيار بينهما وإطلاق سراح البطل في هذا المجال. يقول رئيس جلوري: “ستكون واحدة من أكبر المبارزات في تاريخ النظام”.

توقيت نزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك

ستقام موعد نزال جمال بن صادق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لنزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن

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