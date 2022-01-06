تراند اليوم : بث مباشر الرجاء الرياضي .. مباراة الرجاء ضد lprc oilers بث مباشر مباراة الرجاء بث مباشر ضد lprc oilers بث مباشر المغربية الرياضية HD

بث مباشر الرجاء الرياضي مباراة الرجاء ضد lprc oilers بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء بث مباشر ضد lprc oilers مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الرجاء الرياضي ضد اويلرز raja club vs lprc oilers في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت ، يستقبل ملعب مركب الرياضي محمد الخامس مواجهه الاياب الليله بين فريق الرجاء المغربي نظيره فريق اويلرز الليبيري اليوم الموافق 23 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاياب من الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، وسوف تنطلاق اليوم مباراه الرجاء و اويلرز في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الرجاء الرياضي واويلرز

فريق الرجاء الرياضي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الاياب من الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا في هذا الموسم ، فريق الرجاء كان قد نجح في وضع نفسه في دور المجموعات بعد ان حقق الانتصار في مباراه الذهاب وذلك بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق الرجاء علي ارضه اليوم سوف يبحث عن تكرار الانتصار علي الفريق الليبيري من اجل التاهل الرسمي الي دور المجموعات من البطوله.

موعد مباراة الرجاء الرياضي واويلرز

وعلي الجانب الاخر فريق اويلرز الليبيري فهو الضيف خلال مواجهه الليله مع خصمه الرجاء وذلك في اطار مواجهه الاياب بين الفريقين في الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ، الفريق الليبيري علي ارضه في مباراه الذهاب كان قد فشل في تحقيق نتيجه جيده وخسر المباراه ، الفريق الليبيري اويلرز هو الاخر الليله سوف يلعب المباراه وهو يريد تحقيق الانتصار بهدفين من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل لدور المجموعات.