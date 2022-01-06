تراند اليوم : مباراه الهلال والرائد مباشر .. بث مباشر الهلال مقابل الرائد مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر الهلال والرائد يلا شوت الهلال والرائد بث مباشر

مباراه الهلال والرائد مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر الهلال والرائد ويدخل لاعبو الهلال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر بهدفين لهدف.

يرغب نجوم الزعيم في تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة للفريق تجعله يرفع رصيده إلى 15 نقطة ويُقلص الفارق مع الاتحاد الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

يمتلك حامل اللقب الثقة في الانتصار اليوم، خاصة أن الفريق هزم الرائد ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي بهدف نظيف ثم بنتيجة 2-1، كما حقق الهلال انتصارًا آسيويًا بينما خسر الرائد في الجولة السابقة على يد الفيحاء بهدف دون رد

الهلال الرائد بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال و الرائد بث مباشر رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يعود الهلال من جديد للمنافسة المحلية بعدما اجتاز اختباره الأسيوي عن جدارة واستحقاق وتأهل للنهائي على حساب النصر مواطنه في لقاء اتسم بالندية والإثارة للدقائق الأخيرة من اللقاء، وسيبحث الهلال في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لبدء رحلة البحث عن القمة، علما بإن الفريق تعادل في أخر مواجهة له بالدوري وكان أمام الحزم.

الهلال قبل لقاء اليوم يتواجد في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعدما شارك في 6 مباريات فقط، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال الرائد والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال والرائد عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر سيبحث الرائد في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي أمام الفيحاء بهدف دون رد، الرائد يدرك تماما مدى صعوبة مباراة اليوم في ظل المعنويات العالية للهلال إلا أنه سيخوض المباراة في حدود امكانياته وقدراته أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تقدمه للأمام.

يتواجد الرائد في المركز التاسع برصيد 11 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في ثلاث مباريات وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

خط الدفاع: انطونيو دوس سانتوس - عقيل بلغيث الصحبي - محمد سالم - خالد عبدالعزيز الخثلان

خط الوسط:سلطان الفرحان - عبدالله يحيى مجرشي

خط الوسط الهجومي: محمد سالم الدوسري - - عبدالله محمد المقرن - أحمد يوسف الزين

بث مباشر الهلال ضد الرائد مشاهدة مباراة الهلال والرائد مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الهلال السعودي ضد الرائد al hilal vs al raed اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين ، بعد ان نجح في التاهل لنهائي دوري ابطال اسيا يعود اليوم الموافق 23 اكتوبر فريق الهلال لستكمال مباريات في هذا الموسم في الدوري السعودي وذلك بمواجهه فريق الرائد الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من منافسات الدور الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه الهلال و الرائد اليوم علي ارضيه ملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، كل فريق اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده والخروج من المباراه بنقاط المباراه من اجل تحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال والرائد

فريق الهلال هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي ، فريق الهلال قادم من تاهل تاريخي علي حسابه مواطنه النصر الي نهائي دوري ابطال اسيا لهذا الموسم وذلك يوم الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي وقد حقق فريق الهلال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، فريق الهلال في الدوري حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في ثلاث مباريات كما تعادل ايضا في ثلاث مباريات قبل مواجهه الليله.

موعد مباراة الهلال والرائد

بينما فريق الرائد فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الرائد قبل مواجهه الليله يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 11 نقطه وذلك بعد لعب 8 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الرائد قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق ايضا في ثلاث مباريات قبل مواجهه الهلال الليله ، واخر مباراه لعبها فريق الرائد قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الفيحاء السبت الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري وخسر الرائد هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ.