تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD بث مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألكويانو

مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألكويانو alcoyano vs real madrid اليوم الاربعاء في كأس ملك إسبانيا ، بعد ان تلقي الخساره المفاجأة في هذا الموسم علي يد خيتافي في اخر مباريات الفريق من المقرر اليوم ان يبدا اليوم فريق ريال مدريد مشوراه النسخه الحاليه من كاس الملك بمواجهه خصمه فريق ديبورتيفو ألكويانو خارج ارضه مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال32 من منافسات كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و ديبورتيفو ألكويانو الليله علي ارضيه ملعب الكوياو ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه العاشره والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر والنصف بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألكويانو

ريال مدريد يدخل مواجهه الليله خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات دور ال32 من منافسات كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، الريال قبل مواجهه اليوم كان قد تلقي الخساره الثانيه له في الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك خارج ارضه وعلي يد فريق خيتافي يوم الاحد الماضي وقد خسر الريال هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، والليله الريال سوف يخوض مباراته في كاس الملك وهو يبحث عن تقديم مستوي جيد عن مباراته الاخيره وتحقيق الانتصار والصعود الي الدور التالي من كاس الملك.

مباراة ديبورتيفو ألكويانو وريال مدريد يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق ديبورتيفو ألكويانو فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات دور ال32 من كاس الملك لهذا الموسم ، فريق ديبورتيفو ألكويانو قبل ان يواجهه الريال في دور ال32 كان قد صعد من الجوله الثانيه من منافسات الكاس علي حساب فريق ليفانتي وتاهل ديبورتيفو ألكويانو من هذا الدور بعد ان حسم ركلات الجزاء التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف بعد ان تعادل الفريقين بثلاث اهداف لكل فريق ، ديبورتيفو ألكويانو هو الاخر اليوم سوف يبحث علي ارضه عن تحقيق المفاجأة واخرج الريال من بطوله والاستمرار هو في البطوله.