تراند اليوم : ماتش برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونه مباشر مباراة برشلونة وليناريس بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

يحل برشلونة ضيفاً على ليناريس ضمن فعاليات دور 32 من عمر مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويبدأ فريق برشلونة حامل لقب نسخة الموسم الماضي مشواره في مسابقة كأس ملك إسبانيا وهدفه هو تحقيق البطولة من أجل الحصول على دفعة معنوية تعطيه الفرصة للعودة إلى سابق عهده.

ويدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي مباراة ليناريس وهدفه فقط تحقيق الفوز من أجل التأهل لمباراة ثمن النهائي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة كأس الملك

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع تشافي هيرنانديز بأوراقه الرابحة المتاحة على أمل تحقيق الفوز والتأهل.

ويغيب عن قائمة برشلونة العديد من اللاعبين المميزين بسبب الإصابة وفيروس كورونا الذي ضرب الفريق في الفترة الأخيرة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا، إيريك جارسيا، بيكيه، رونالد أراخو

خط الوسط : جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج

خط الهجوم : إلياس شاكور، لوك دي يونج، جوتجلا