تراند اليوم : المؤسس عثمان 78 HD مسلسل عثمان الحلقة 78 مترجم شاشة كاملة

قيامة عثمان الحلقة 78 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook وفي أحداث مسلسل عثمان الحلقة 78 يعمل الغازي عثمان ومحاربو الكاي على تحرير والد بالاه الشيخ اده بالي، وكسر تحالف الحكام الصليبين مع علم شاه الدولة السلوجقية، لاسيما بعدما أحرق سوق اينغول، وكشف حقيقة نيكولا لكوسيس الذي يحاول جذب روجاتوس لجانبه.

ويواصل عثمان خطواته المعاتبة لشقيقه غندوز الذي تسلم قيادة قبيلة الكاي ويقترب دون تفكير من علم شاه ويقع في مخططاته الفاسدة.

ونقلت قناة atv البث المباشر لمسلسل عثمان الحلقة 78 غير مترجمة للعربية فيما نقلها موقع النور بلاي مدبلجة للعربية بعد ساعة من البث لمشتركيه.