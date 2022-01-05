تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. بث مباشر الجزائر HD الارضية الجزائرية tv بث مباشر مباراة الجزائر وغانا مباشر HD

مباراة الجزائر مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر مباشر مباراة الجزائر الان بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport بث مباشر الجزائر الارضية الجزائرية tv بث مباشر يُواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الغاني ودّيا بِقطر، ضمن إطار استعداداتهما لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية الأربعاء المقبل، على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري (السابعة مساءً بِالتوقيت القطري).

وتُقام أطوار هذه المواجهة الودّية بِملعب “المدينة التعليمية”، الذي يقع في مدينة الريان القطرية، ويتّسع لِنحو 45 ألف متفرّج.

تشكيلة المنتخب الجزائري المتوقعة ضد غانا