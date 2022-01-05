تراند اليوم : مباشر الجزائر .. مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباشر مباراة الجزائر الان algerie vs ghana مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر

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مباشر الجزائر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مباشر مباراة الجزائر الان algerie vs ghana مشاهدة مباراة الجزائر وغانا بث مباشر يلعب المنتخب الوطني الجزائري مباراة ودية يوم غد أمام منتخب غانا في إطار التحضير لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون بداية من 9 جانفي المقبل.
و تسعى كتيبة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لتحقيق الإنتصار و مواصلة سلسلة اللاهزيمة .
و إليكم تشكيلة الخضر المتوقعة ضد غانا :
مبولحي عطال بن سبعيني بلعمري بدران زروقي بلقبلة براهيمي بلايلي وناس بونجاح.