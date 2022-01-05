تراند اليوم : الجزائر ضد غانا مباشر .. مباراة الجزائر غانا مباشر الجزائر غانا مباشر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم bein sport الأرضية الجزائرية بث مباشر مباراة الجزائر

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ننقل أحداث مباراة الجزائر وغانا بث مباشر ، وتقدم المنتخب الجزائري في الشوط الأول مقابل لا شيء ، فيما لا يزال منتخب الجزائر مسيطراً على أحداث الشوط الثاني، حيث نتابعه معكم عبر قناة بي ان سبورت.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغانا الودية.
- تنقل على قناة الكأس القطرية
وسيكون ثعالب الصحراء أمام أختبار حقيقي ، تمهيدا لدخول في اجواء المنافسة القارية الأفريقية ، ويذكر أن المنتخب الجزائري ، توج مؤخرا ببطولة العربية ، على حساب منتخب تونس بهدفين نظيفين .
ومن المرجح ان تعرف كتيبة المدير الفني جمال بلماضي ، عودة المحترفين في اوروبا ، على رأسهم رياض محرز الذي غاب عن لقاء غامبيا .