تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. بث مباشر مباراة الجزائر اليوم ضد غانا HD مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport

بث مباشر الجزائر بث مباشر مباراة الجزائر اليوم ضد غانا بث مباشر الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر اليوم مباراة الجزائر اليوم مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport ويواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، يوم الأربعاء، نظيره الغاني وديا بملعب “المدينة التعليمية” بالدوحة (17:00 سا، بالتوقيت الجزائري)، وسيكون الاختبار الوحيد والأخير، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون (9 يناير-6 فبراير).

وسيغتنم رفاق القائد رياض محرز، فرصة خوض هذه الودية لتحسين استعداداتهم قُبيل دخول العرس القاري الذي يستهلونه بمقابلة منتخب سيراليون، يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري، بملعب “جابوما” بدوالا (14:00سا)، لحساب الجولة الأولى من البطولة الإفريقية للأمم.

ويعوّل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، على الظهور بوجه مشرف ضد أحد المرشحين للفوز بالنسخة 33 من كأس أمم إفريقيا، من أجل كسب الثقة وطمأنة الجماهير الجزائرية وكذا المحافظة على سلسلة 33 لقاء دون هزيمة، باعتبار أن اللقاء يندرج ضمن تواريخ الاتحاد الدولي “الفيفا”.

ويأتي ذلك، بعد إلغاء المباراة الودية أمام غامبيا، في إطار التحضيرات لموعد الكاميرون، من الطرف الغامبي الذي اتخذ قرارا احاديا بإلغائه بسبب “تسجيل غياب حارس مرماه”، حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”.

وتأسفت الهيئة الفيدرالية لهذا الموقف الذي يظهر نقصًا كبيرًا في الاحتراف والاحترام تجاه الأطراف التي وضعت كل شيء في مكانه لإنجاح هذا اللقاء التحضيري, في بلد شقيق من خلال الاتحاد القطري لكرة القدم الذي لم يتردد في تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لتجاوز اي صعوبات.

ومن ناحية التعداد، سيغيب متوسط الميدان الهجومي، سفيان فغولي (غالتسراي /تركيا)، الذي قرر الطاقم الفني إراحته بسبب الإصابة التي يعاني منها. كما سيتم إعفاء المدافع المحوري، عيسى ماندي (فياريال / إسبانيا)، من هذه المقابلة الودية، باعتباره آخر الملتحقين بتربص “الخضر”.

من جانبه، واجه المنتخب الغاني الذي سيشارك للمرة 24 في نهائيات كأس أمم إفريقيا، عدة صعوبات لتجميع لاعبيه بمناسبة تربص الدوحة.

وتعود آخر مباراة بين المنتخبين إلى تاريخ 23 يناير 2015، لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثالثة) من الدور الأول للدورة التي أقيمت آنذاك بغينيا الإستوائية، حيث فاز فريق “بلاك ستارز” (1-0)، بفضل هدف المهاجم جيان اساموا في الوقت بدل الضائع (د 90+2).

وستطير بعثة المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل إلى دوالا الكاميرونية عبر رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، للدفاع عن اللقب الذي توج به “الأفناك” في 2019 بالأراضي المصرية.