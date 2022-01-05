تراند اليوم : فيديو حلا عزام .. فيديو حلا عزام كامل بدون حذف

تصدر " فيديو حلا عزام" المخل التريند في الوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي في العالم منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي عقب نشر " فيديو حلا عزام" ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وشهدت خلال الساعات الماضية، عمليات بحث مكثفة على محركات جوجل عن "فيديو حلا عزام عبلين الفيديو الفاضح على TikTok" ، في عدد كبير من الدول العربية، وسط تساؤولات مكثفة من قبل الكثيرين عن حقيقة الفيديو ومحتواه.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فإن "حلا عزام عبلين " والتي تعتبر من مشاهير السوشيل ميديا، والتي تقوم بنشر فيديوهات لها على تطبيق سناب شات وتطبيق TikTok قامت بنشر فيديو خادش للحياء لها، الأمر الذي خلف ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وعندما انتشر المقطع قام العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بانتقاد حلا عزام وما تفعله، حيث قالوا أنها تقوم باستعراض جسدها مقابل الشهرة، وأثار المقطع غضب واستياء البعض من رواد منصات التواصل، وطالبوا السلطات المحلية بالقبض عليها بسبب ما تقوم بفعله .

وفي مقطع فيديو ثاني لها كانت قد ظهرت في وضع غير لائق بالنسبة للمستخدمين، الذين عبروا عن غضبهم على تلك المقاطع الغير ملائمة.

وانتشر المقطع بعدها على منصة انستقرام وأخذ بعض النشطاء بتداوله كفيديو فضيحة لحلا عزام.