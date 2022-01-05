تراند اليوم : الصور المفبركة لبسنت .. صور بسنت المتفبركه ( شاهد) أوضاع مخلة غير متوقعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتداول الصور المفبركة لبسنت، والتي أظهرت صور بسنت خالد المتفبركه بأوضاع مخلة ، ففي أولى صور بسنت كان بملابس عير لائقة ولم يبدوا واضحاً حقيقتها.

وتصدرت " الصور المفبركة لبسنت" المخلة التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الصور الذي جرى تداولها.

وروت شاهيناز خالد شقيقة الطالبة بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة تفاصيل جديدة في واقعة انتحار شقيقتها، قائلة: "بسنت انتحرت يوم الجمعة بعد الصلاة، حيث أخذت حباية الغلة، ووديناها المستشفى وبعد ساعتين قالوا البقاء لله".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "بسنت خرجت من غرفتها بعد كتابة رسالتها لوالدتي، وبدأت في الترجيع لفترة طويلة قبل الذهاب بها إلى المستشفى، ورائحة الحبة كانت قالبة البيت كله".

وتابعت: "والدتي سيدة مريضة ولا تستطيع التحرك من مكانها، وبعد أن أخبرتها بأن بسنت أخدت حبة الغلة، نهضت من مكانها واحتضنتها وقالت لها: ليه كدا يا بسنت، ثم أخدناها وتوجهنا بها إلى المستشفى ومكثت به مدة ساعتين في العناية المركزة وبعدها أخبرنا الأطباء بأنها توفيت".

واستطردت: "الجميع كان دائمًا يقول لبسنت أنت بقيت مشهورة وأحد المدرسين قال لها أنت بقيت مشهورة أكتر من أغنية شيماء، ولا أحد يعلم من أين أحضرت بسنت هذه الحبة فبسنت حافظة للقرآن"، مؤكدة أن المتهمين في واقعة فبركة صور الراحلة سبق لهم وفبركوا صور لفتيات أخرى، مؤكدة: "بسنت أختي الرابعة المتوفاة، ولم يعد لي سوى أختي الكبيرة المتزوجة في الغردقة".