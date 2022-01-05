تراند اليوم : نتائج برومترك .. نتائج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022

نتائج برومترك تُعتبر اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات السعودية هي احدى أهم الاختبارات التي تُجريها المملكة من أجل أن يكون اختبار شامل لكل مُتقدم قد أنهى درجة تعليمية صحيَّة لأي تخصُّص صحي، وهو أيضاً ما يقيس كفاءة المُتقدم من أجل الحصول على الوظيفة، وغالباً ما يتم هذا الاختبار في الفترة الصيفية من أجل أن يكون المُتقدم قد أنهى كافة المُتطلبات الدراسية الخاصة به، وأن يكون على جُهُوزية كاملة من أجل الخوض في الاختبار، كما ويُعتبر أيضاً ما يدع الفرصة الكاملة للمُتقدم من أجل التقدُّم له ضمن أوقات الفراغ المناسبة خصوصاً أنها في الفترة الصيفية من كل عام، وللتعرف على نتائج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022، تابعنا …

اختبار الهئية السعودية للتخصصات الصحية 2022

ما هو اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام2022في المملكة العربية السعودية، فهو ما يُعتبر أيضاً أبرز اختبار من شأنه أن يقيس جُهُوزية خريج أي تخصص صحي وضمن القطاع الصحّي ككُل، وهو أيضاً ما يُتيح الفرصة من أجل الخوض في غمار التوظيف المهني للتخصصات الطبية، ومن ضمن أبرز التخصصات الصحيَّة المهنيَّة التي سيُطبَّق عليها الاختبار، تخصص الطب، كما ويهدف اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب للآتي:

العمل على توحيد كل معايير التفاضُل بين كافة المرشحين المتقدمين لمُختللف برامج الدراسات العليا المجودة.

التأكد أيضاً من استيفاء الحد الأدنى التي تقع ضمن معايير مزاولة المهنة وذلك عند خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة.

امكانية تحديد الكفاءات الضرورية واللازمة من أجل الحصول على رخصة مهمة في مزاولة المهنة خصوصاً بعد سنة الامتياز.​

كيف اعرف نتيجة اختبار الهيئة

أمكنت الهيئة السعودية كافة المؤهلين لتقديم اختبار الهئية السعودية للتخصصات الصحيَّة للعام 2022، خصوصاً خلال السنة الأخيرة من دراستهم أو لكل الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو أي درحة تُعادلها ومعترف بها من وزارة التعليم السعودية، كما وستكون الفترة الخاصة باجراء الاختبار للعام 2022 كل عام، ولمعرفة كيفية الحصول على نتيجة اختبار الهيئة السعودية من خلال الآتي:

متى تظهر نتيجة امتحان البرومترك

حيثُ عادةً ما تظهر النتيجة الخاصة بامتحان البرومترك في المملكة من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد التقدُّم للاختبار بفترة مُعينة، وهي عادةً ما تقوم الهيئة بالاعلان عنها بعد انتهاء التقدُّم للاختبار، حيثُ تقوم بتحميل كشوفات المقبولين في الاختبار من الناجحين في التخصصات الفنية والمهنية عبر الانترنت ويتم ذلك من خلال البوابة الالكترونية، خصوصاً أنَّ الشغف يجتاح نفوس كافة الطلبة المُتقدمين من أجل الحصول على النتيجة الخاصة بالاختبار، والتي تُعتبر هي سبب في تحديد المصير في الوقت الحالي، وللتعرف على نتائج امتحان البرومترك، والتي هي:

حيثُ سيتم إصدار النتيجة الخاصة بالاختبار بعد ( 2 – 6 ) أسابيع، وذلك من تاريخ انتهاء الاختبارات المُقدَّمة من الهيئة، وذلك من خلال البرابط التالي اضغط هنا.

وللحصول على ا​لمزيد من المعلومات من أجل معرفة طريقة احتساب درجة اختبار الرخصة المهنية للتخصصات الصحيَّة اضغط هنا.

نموذج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

كما ويود الكثير من المتقدمين لاختبار الهيئة في الحصول على أمثلة نماذج اختبار الهيئة السعودية الذي يتعلَّق بالتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية لعام 2022-2021، ومن ضمن هذه الاختبارات هو اختبار رخصة ممارسة المهنة (للطب، والصيدلة، وطب الأسنان، وأخصائي التمريض)، حيثُ يُمكنك أيضاً الدخول الى نموذج الاختبار من خلال الرابط التالي.

امتحان الهيئة السعودية للتمريض PDF

حيثُ كانت الرغبة كبيرة من جانب العديد من الطلبة في مُختلف الدراسات الصحيَّة المُختلفة الذين يسألون عن امتحان الهيئة السعودية المُتعلّق بالتخصصات الصحية التي ذكرناها، وكان من ذلك امتحان الهيئة السعودية للتمريض PDF، وذلك من خلال الضغط والدخول على الرابط التالي.

كما وجاءت المواعيد التي تتعلَّق باجراء الاختبارات الخاصة بالتخصصات الصحية في المملكة كالآتي:

الفترة الاختبارية 5 وموعدها ( 7 يونيو إلى 30 يونيو ) – حيثُ تم فتح التسجيل.

الفترة الاختبارية 6 وموعدها ( 5 يوليو إلى 30 يوليو ) – حيثُ تم فتح التسجيل.

الفترة الاختبارية 7 وموعدها ( 9 اغسطس إلى 26 أغسطس ) كما أنَّ التسجيل مغلق.

الفترة الاختبارية 8 وموعدها ( 6 سبتمبر إلى 24 سبتمبر ) – كما أنَّ التسجيل مغلق.

الفترة الاختبارية 9 وموعدها ( 1 اكتوبر إلى 24 اكتوبر ) – كما أنَّ التسجيل مغلق.

الفترة الاختبارية 10 وموعدها ( 1 نوفمبر إلى 26 نوفمبر ) – كما أنَّ التسجيل مغلق.

الفترة الاختبارية 11 وموعدها ( 1 ديسمبر إلى 24 ديسمبر ) – كما أنَّ التسجيل مغلق​.

النتائج من هناااااااااااااااا

كما وتُعتبر كافة المعلومات التي وضعناها حول نتائج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022كما تمَّ توضيحه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحيَّة لعام 2022-2021 م.