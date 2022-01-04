تراند اليوم : نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 -2022 ..نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 حسب الرقم إصدار راس السنة 2022

سحب اصدار رأس السنة 2022 سحب يانصيب دمشق الدولي 2022 ارقام البطاقات الرابحة يانصيب دمشق الدولي موقع يانصيب معرض دمشق الدولي نتائج السحب معرفة نتيجة بطاقة يانصيب معرض دمشق الدولي نتائج اليانصيب ع موبايلك يانصيب معرض دمشق الدولي الموقع الرسمي يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار الدوري الرابع والثلاثون رقم 37 نتائج يا نصيب معرض دمشق الدولي نتائج سحب يانصيب رأس السنة 2021 نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 حسب الرقم يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 حسب الرقم ، أكبر مسابقة عرفها العالم على الإطلاق كحامل لحسن الحظ والسعادة لشخص من خلال الفوز بالجائزة الكبرى، وهناك العديد من الجوائز التي يتم ربحها عن بطاقات أخرى، مما يجعلها أكثر متعة ومثيرة للاهتمام.

أعلنت الجهات المسؤولة عن تنظيم حفل يانصيب 2022 في سوريا، عن حفل تلخيص الليلة عبر قناة Syria Drama، بالإضافة إلى موقع المسابقة الرسمي حيث يمكنك التعرف على نتائج يانصيب معرض دمشق 2022 من خلال البحث بالأرقام. بطاقتك من خلال الموقع.

يانصيب معرض دمشق 2022

شهدت مسابقة يانصيب 2022 م الكثير من التنافس والإثارة فور انطلاقها خلال الأحداث الكبرى التي أقيمت في العاصمة السورية دمشق، حيث كان الحظ إلى جانب آلاف المشاركين الذين فازوا بالعديد من الجوائز خلال العام الجاري. عام مع أكثر من 29 مليون مشارك، اعتمادًا على البطاقات. تم بيعها بحسب الشركة الراعية، وبدأت الجوائز من 1000 ليرة سورية وبلغت 250 مليون ليرة فاز بها حامل البطاقة. رقم “165156.”

معرض دمشق 2022 نتيجة اليانصيب

فوجئ المشاركون في يانصيب معرض دمشق بالعدد الهائل من الجوائز التي تم توزيعها خلال الحفل حيث فاز الآلاف من المشاركين خلال الحفل، وعند الحديث عن الاستفسارات حول نتائج يانصيب معرض دمشق 2022 نجد أن أكثر البطاقات ربحية هي كما يلي:

بطاقة رقم 165156: 250 مليون ليرة سورية

البطاقة رقم 650862: 50 مليون ليرة سورية

البطاقة # 075753: 20 مليون ليرة سورية

بطاقة رقم 313604: 20 مليون ليرة سورية

رقم البطاقة 110315: 20 مليون ليرة سورية

بطاقة رقم 656343: 20 مليون ليرة سورية

رابط نتائج يانصيب دمشق العادلة

أعلن رعاة حفل اليانصيب السوري 2022 م عن طريقة لطلب نتائج يانصيب معرض دمشق 2022 من الرابط المعلن على الموقع الرسمي للمسابقة وبمجرد إعلان النتائج عبر الدراما السورية. القناة التي تبث في سوريا والشرق الأوسط، قام رعاة الحفل بنقل النتائج عبر موقعها الرسمي حتى يتمكن الجميع من معرفة النتائج الصحيحة والبطاقات التي تم الربح من خلالها عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت. الرابط التالي:

خطوات لمعرفة نتائج يانصيب معرض دمشق 2022

سهّل موقع اليانصيب الرسمي للجمهورية السورية العثور على البطاقات الفائزة للمشاركين حيث يمكن العثور على نتائج يانصيب معرض دمشق 2022 من خلال مربع البحث على الموقع الرسمي على العناوين التالية: